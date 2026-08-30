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Fındık işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 14 yaralı

Fındık işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 14 yaralı
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Giresun'un Bulancak ilçesinde fındık işçilerini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

Giresun'un Bulancak ilçesinde fındık işçilerini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

Fındık işçilerini taşıyan A.T. idaresindeki 61 AAC 018 plakalı kamyonet, Duttepe köyünün Küme Evler mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile kamyonetteki 13 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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