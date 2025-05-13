Abdullah Öcalan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum

Abdullah Öcalan'dan terör örgütü PKK'nın feshine ilk yorum
Erdoğan 'Savaştan daha önemli tehdit' demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor

"Savaştan önemli tehdit" demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Trump'ı İstanbul'a davet ettik

Zelenski'den Trump'a İstanbul daveti! İlk önce Erdoğan ile görüşecek
Plan kurup 13 yıllık kocasını sevgilisine öldürttü

Kocasını sevgilisine öldürttü!

Giresun'da Ezeltere İçme Suyu Projesi İçin İlk Adım Atıldı

Giresun'da Ezeltere İçme Suyu Projesi İçin İlk Adım Atıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bulancak ilçesinde Ezeltere İçme Suyu Projesi kapsamında arıtma tesisi yerinin tapusu alındı. Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, projedeki kamulaştırma sorununu çözerek geleceğe yönelik önemli bir yatırım yaptıklarını açıkladı.

Giresun'un Bulancak ilçesinde Ezeltere İçme Suyu Projesi kapsamında arıtma tesisi yerinin tapusunun alındığı bildirildi.

Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, yaptığı açıklamada, projedeki kamulaştırma sorununu uzlaşmayla çözerek 14 dönümlük arıtma tesisi yerinin tapusunu belediye adına tescilleyerek teslim aldıklarını söyledi.

İller Bankası ile ortak yürütecekleri projeyi en kısa zamanda tamamlamayı hedeflediklerini belirten Sıbıç, "Bulancak musluklarından kaynak suyu kalitesinde temiz ve sağlıklı suyu akıtacağız. Bulancak'ın en az 100 yıllık su sorununu çözecek bu projeyle geleceğe yatırım yapıyoruz." dedi.

Sıbıç, yüksek kottan cazibeyle gelecek suyun maliyetleri de düşüreceğini kaydetti.

Arazinin tapusunu İller Bankası'na teslim ederek, sürecin yeniden başlatılması için resmi başvuruyu yapacaklarının altını çizen Sıbıç, projenin ivedilikle tamamlanması için çalışacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Sinan Yıldız - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dilencinin üzerinden 50 bin TL çıktı! Bir de aldığı cezayı duyun

Dilencinin üzerinden 50 bin TL çıktı! Bir de aldığı cezayı duyun
Süreç nasıl ilerleyecek?

Süreç nasıl ilerleyecek?
Burak Özçivit'e soğuk duş! Herkese sarılıp bir tek onu es geçti

Ünlü ismin oğlundan Burak Özçivit'e soğuk duş! Yüzüne bile bakmadı
Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye insanlara izlettikleri rezilliğe bakın

Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye izlettikleri rezilliğe bakın
Türk tekstil devi iflas etti

Darboğazdan çıkamayan dev marka iflas etti, yüzlerce kişi işsiz kaldı
Berke Özer 2 yıllık imzayı attı

Resmi açıklama geldi! Berke 2 yıllık imzayı attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.