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Giresun'da Evde Yangın: 76 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Giresun'da Evde Yangın: 76 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
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Giresun'un Dereli ilçesinde bir evde çıkan yangında yalnız yaşayan 76 yaşındaki M.U. yaşamını yitirdi. Yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı ve itfaiye ekiplerince söndürüldü. Evin içinde yapılan incelemede M.U.'nun cansız bedeni bulundu.

Giresun'un Dereli ilçesinde evde çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi.

İlçenin Kızıltaş köyünde yalnız yaşayan M.U'ya (76) ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından evde yapılan incelemede, bir kişinin cansız bedeni bulundu.

M.U'ya ait olduğu belirlenen cenaze, olay yerindeki işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Güncel
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