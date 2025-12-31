Giresun'un 2 ilçesinde eğitime ara verildi

Giresun'un Alucra ve Çamoluk ilçelerinde eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı, don ve buzlanma riski nedeniyle Alucra ile Çamoluk ilçelerinde bugün eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, her iki ilçede görev yapan hamile ve engelli kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.