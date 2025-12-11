Mezar yeri bakmaya giderken otomobilleri dereye uçtu; dayı ve yeğen öldü

GİRESUN'un Bulancak ilçesinde dereye uçan otomobilin sürücüsü Emin Yılmaz (39) ile dayısı Raif Şimşek (61), hayatını kaybetti. Şimşek'in yeğeni ile birlikte dün hayatını kaybeden annesi Ayşe Şimşek'in defnedileceği Kuzköy'e mezar yeri bakmaya gittikleri öğrenildi.

Kaza, sabah saatlerinde Kovanlık-Aydındere yolunda meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda Emin Yılmaz'ın kontrolünden çıkan 28 ES 850 plakalı otomobil, Pazarsuyu Deresi'ne uçtu. Debisi yüksek olan derede araçtan savrulup, akıntıya kapılan sürücü Yılmaz gözden kaybolurken, yanındaki dayısı Raif Şimşek ise otomobilde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Arama kurtarama çalışması için dereye inen dalgıç ekipleri tarafından Emin Yılmaz'ın kaza yerine 2 kilometre uzaklıkta cansız bedeni bulundu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde araçta sıkışan Şimşek'in de hayatını kaybettiği belirlendi. Emin Yılmaz ve Raif Şimşek'in cenazeleri, Bulancak Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti de kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Öte yandan, Raif Şimşek'in yeğeni Emin Yılmaz ile birlikte dün hayatını kaybeden annesi Ayşe Şimşek'in defnedileceği Kuzköy'e mezar yeri bakmaya giderken kaza yaptıkları belirtildi.

28 YIL ÖNCE BABASI DA AYNI GÜN YAŞAMINI YİTİRMİŞ

Yılmaz'ın kazadan saatler önce sosyal medya hesabından babasının da 28 yıl önce bugün hayatını kaybettiğini gösteren paylaşımda bulunduğu ortaya çıktı. Yılmaz, babasına ait fotoğrafı "Nur içinde yat babam 11.12.1997-11.12.2025" notuyla paylaştığı görüldü.

HABER: Hakan KABAHASANOĞLU KAMERA: BULANCAK (Giresun),