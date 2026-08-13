Giresun'da sel faciası: Anne ve iki kızı hayatını kaybetti

GİRESUN'un Görele ilçesinde etkili olan sağanak sırasında derede akıntıya kapılıp hayatını kaybeden kızları Burcu (31) ve Burçin Kırca'nın (26) ardından anne Zekiye Kırca'nın (57) da cansız bedenine ulaşıldı.

İlçeye bağlı Hamzalı köyünün yüksek kesimlerinde dün sağanak etkili oldu. Kuvvetli yağış sonucu debisi yükselen Zıva Deresi taştı. Dere kenarlarında piknik yapan Mehmet-Zekiye Kırca çiftçi ile kızları Burcu ve Burçin Kırca, sele kapıldı. Mehmet Kırca kendi imkanlarıyla kurtulurken, eşi ve 2 kızı akıntıya kapılarak kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, emniyet, itfaiye, sağlık, UMKE, ATAK ve İHH ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucu dün kaybolduğu noktadan yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta 2 kız kardeşin cansız bedenlerine ulaşıldı. Ekiplerin aramaları devam ederken, sabah saatlerinde kaybolduğu noktadan yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta anne Zekiye Kırca'nın da cesedi bulundu.

TATİL İÇİN GELMİŞLER

Anne ve 2 kızının cenazelerinin otopsi işlemlerinin ardından defnedileceği belirtildi.

Öte yandan, yaşamını yitiren kız kardeşlerden Burcu Kırca'nın İstanbul Havalimanı'nda özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı, ailesiyle birlikte tatil için memleketi Giresun'a geldikleri, piknik sonrası yeniden İstanbul'a dönüş yolcuğuna geçmeyi planladıkları öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı