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Giresun'da Genç Denizde Boğuldu

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Giresun'un Espiye ilçesinde denize giren genç boğuldu.

Giresun'un Espiye ilçesinde denize giren genç boğuldu.

Merkez Mahallesi mevkisindeki sahilde serinlemek için denize giren Adem Mengi (18) bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çevredekiler tarafından denizden çıkarılan ve sağlık ekiplerince Espiye Devlet Hastanesine kaldırılan Mengi, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Mengi'nin fındık hasadında çalışmak üzere mevsimlik tarım işçisi olarak Şanlıurfa'dan ilçeye geldiği öğrenildi.

Kaynak: AA
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