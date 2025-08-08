Giresun'da Deniz Girişi Yasaklandı
Giresun Valiliği, olumsuz deniz koşulları nedeniyle vatandaşların bugün ve yarın denize girmesini yasakladı. Rip akıntısı gibi olumsuz durumlar nedeniyle can güvenliği ön planda tutuluyor.
Giresun'da olumsuz koşullar nedeniyle vatandaşların bugün ve yarın denize girmesi yasaklandı.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla denize girilmemesine yönelik karar alındığı belirtildi.
Özellikle sahil kesimlerinde rip akıntısı gibi hayati tehlike oluşturan deniz olaylarının beklendiği bildirilen açıklamada, vatandaşların can güvenlikleri için alınan karara uymalarının önemli olduğu kaydedildi.
Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Güncel