Giresun'da Deniz Girişi Yasaklandı

Giresun'da olumsuz koşullar nedeniyle vatandaşların bugün ve yarın denize girmesi yasaklandı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla denize girilmemesine yönelik karar alındığı belirtildi.

Özellikle sahil kesimlerinde rip akıntısı gibi hayati tehlike oluşturan deniz olaylarının beklendiği bildirilen açıklamada, vatandaşların can güvenlikleri için alınan karara uymalarının önemli olduğu kaydedildi.