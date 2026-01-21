Haberler

Giresun'da çığda hayatını kaybeden çobanın cenazesi defnedildi

Giresun'un Güce ilçesinde düşen çığda yaşamını yitiren çoban Mustafa Yiğit'in cenazesi, ailesi ve vatandaşların katılımıyla defnedildi.

Giresun'un Güce ilçesinde iki gün önce düşen çığda hayatını kaybeden çoban Mustafa Yiğit'in cenazesi, toprağa verildi.

Mustafa Yiğit (45) için Yukarıboynuyoğun köyündeki camide düzenlenen törene ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kaymakam Ali Can Uludağ ve vatandaşlar katıldı.

Yiğit'in cenazesi, kılınan namazın ardından aynı köydeki aile mezarlığında defnedildi.

Kaymakam Uludağ, Yiğit'in yakınlarına taziyeleri iletti.

Kaynak: AA / Hayri Bahadır - Güncel
