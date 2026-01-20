Haberler

GİRESUN'DA HAYVANLARINI OTLATAN ÇOBAN, ÇIĞ ALTINDA YAŞAMINI YİTİRDİ

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresun'un Güce ilçesinde hayvanlarını otlatırken çığ altında kalan çoban Mustafa Yiğit'in cansız bedeni bulundu. Arama kurtarma çalışmaları sonucunda cesedine ulaşan ekipler, olayı üzüntüyle karşıladı.

1) GİRESUN'DA HAYVANLARINI OTLATAN ÇOBAN, ÇIĞ ALTINDA YAŞAMINI YİTİRDİ

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Giresun'un Güce ilçesinde hayvanlarını otlatırken çığ altında kalan çoban Mustafa Yiğit'in (45), cansız bedeni bulundu. AFAD ve jandarma ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları sırasında cesedine ulaşılan Yiğit, cenazesi Güce İlçe Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Konuya ilişkin Güce Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yukarıboynuyoğun köyünde meydana gelen çığ hadisesi sonucu bir vatandaşımızın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Devletimizin tüm birimleri sahada görev başında olup vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için gerekli tedbirler titizlikle alınmaktadır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump ile Şara arasında telefon görüşmesi

Şara ile sürpriz görüşme! Trump'ın mesajı YPG'nin hoşuna gitmeyecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ufuk Özkan'a influenza teşhisi kondu: Vaktimiz daralıyor

Kardeşi, yeni hastalığı "Vaktimiz daralıyor" diyerek duyurdu
Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesine ihraç

Alkol masasında sela okutan MHP'liye iki darbe birden
Çekya Başbakanı Babis: Trump'ın Grönland argümanları yerinde

Trump'a Avrupa'dan beklenmedik destek! Grönland'ı ABD'ye verdi bile
Ateşkesin ardından Dem Parti, TBMM Grup Toplantısını Nusaybin'de toplayacak

Suriye'de ateşkes sonrası Dem Parti'den yeni hamle
Ufuk Özkan'a influenza teşhisi kondu: Vaktimiz daralıyor

Kardeşi, yeni hastalığı "Vaktimiz daralıyor" diyerek duyurdu
Plajda çocukların önünde uygunsuz görüntüler

Plajda çocukların önünde uygunsuz görüntüler! Polis müdahale etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de varılan ateşkes anlaşmasının gerekleri yerine getirilmeli

Suriye'deki ateşkesle ilgili Erdoğan'dan çarpıcı uyarı