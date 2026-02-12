Haberler

Görele Belediye Başkanlığına geçici olarark Çakıcı görevlendirildi

Görele Belediye Başkanlığına geçici olarark Çakıcı görevlendirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresun'un Görele ilçesindeki CHP'li Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin tutuklanmasının ardından, meclis üyesi Hüseyin Çakıcı geçici başkan olarak görevlendirildi. Yeni başkanın belirlenmesi için yapılacak seçim bekleniyor.

GİRESUN'da tutuklanan CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin yerine meclis üyesi Hüseyin Çakıcı geçici başkan olarak görevlendirildi.

CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin tutuklanmasının ardından, Görele Kaymakamlığı tarafından, belediye meclisinde gerçekleştirilecek seçimde kadar belediye meclis üyesi Hüseyin Çakıcı, geçici belediye başkanı olarak görevlendirildi. 7 CHP'li ve 4 AK Parti'li üye bulunan Görele Belediye Meclisi'nde, yeni belediye başkanının, yapılacak seçimle belirleneceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Dışişleri Sözcüsü Keçeli: Bakanımızın ifadelerinin Irak'ın iç işlerine karışıldığı iddiasıyla çarpıtılmasını reddediyoruz

"Suriye'den sonra o ülke var" demişti! Beklenen açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nehir yatağında ortaya çıkıyor, eline tavasını alan avuç avuç topluyor

Nehir yatağında ortaya çıkıyor, eline tavasını alan avuç avuç topluyor
Osman Gökçek: Pişman değilim, yine olsa yine yaparım

Osman Gökçek, yaptığını bu sözlerle savundu
Bir anda istifa etti! Saatler önce yendiği rakibinin başına geçti

Bir anda istifa etti! Saatler önce yendiği rakibinin başına geçti
Yatırımcılar dikkat! 5 banka da altında yıl sonu için aynı rakamı verdi

Yatırımcılar dikkat! 5 banka da yıl sonu için aynı rakamı verdi
Nehir yatağında ortaya çıkıyor, eline tavasını alan avuç avuç topluyor

Nehir yatağında ortaya çıkıyor, eline tavasını alan avuç avuç topluyor
AK Partili Tayyar'dan çok konuşulacak 'başkanlık' sistemi eleştirisi

AK Partili isimden, çok konuşulacak "başkanlık" sistemi eleştirisi
Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü! Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu!

Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü! Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu!