Görele Belediye Başkanlığına geçici olarark Çakıcı görevlendirildi
Giresun'un Görele ilçesindeki CHP'li Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin tutuklanmasının ardından, meclis üyesi Hüseyin Çakıcı geçici başkan olarak görevlendirildi. Yeni başkanın belirlenmesi için yapılacak seçim bekleniyor.
CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin tutuklanmasının ardından, Görele Kaymakamlığı tarafından, belediye meclisinde gerçekleştirilecek seçimde kadar belediye meclis üyesi Hüseyin Çakıcı, geçici belediye başkanı olarak görevlendirildi. 7 CHP'li ve 4 AK Parti'li üye bulunan Görele Belediye Meclisi'nde, yeni belediye başkanının, yapılacak seçimle belirleneceği belirtildi.
