Giresun'da Buğday Tarlasında Yangın: Ekinler Zarar Gördü
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Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde Dursun Kılıç'a ait 10 dönümlük buğday tarlasında çıkan yangında ekinler zarar gördü. Şebinkarahisar Orman İşletme Müdürlüğü ve Şebinkarahisar Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü, ancak tarlada zarar oluştu.
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangında ekinler zarar gördü.
Çağlayan köyünde Dursun Kılıç'a ait 10 dönümlük buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Şebinkarahisar Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve Şebinkarahisar Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Soğutma çalışmalarının devam ettiği tarlada zarar oluştu.
Kaynak: AA / Mahmut Ahmet Yeles - Güncel