Haberler

Giresun'da 15 yaşındaki çocuk boğulma tehlikesi atlattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Giresun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Güre Mahallesi sahilinde denize giren İ.Y. (15), bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan çocuk, bölgeye gelen sağlık ekiplerine teslim edildi.

Giresun Prof. Dr. İlham Özdemir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: AA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Terörsüz Türkiye mesajı: Daha ince işçilik aşamasındayız, mesele yeni başlıyor

AK Parti tarih verdi: İnce işçilik aşamasındayız, mesele yeni başlıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uçak Türkiye'den kalkıyor! Leao Transferi 50 milyon Euro'ya bitecek

Uçak kalkıyor! 50 milyon Euro'luk Süper Lig tarihine geçecek transfer
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten erkek gazetecilere toplantıya damga vuran uyarı

Erkek gazetecilere uyarısı toplantıya damga vurdu
Marmaris’te ormana sigara izmariti atan sürücüyü güvenlik kamerası yakalattı

Göz göre göre felakete davetiye çıkarmanın bedeli ağır oldu!

CHP'den bölünme sonrası ilk ziyaret: Meclis düzeni sil baştan

CHP'den bölünme sonrası ilk ziyaret: Meclis düzeni sil baştan
Husiler, Arabistan ekonomisinin can damarlarını vurdu

Arabistan ekonomisinin can damarları vuruldu
Bu kıyafetle dans etti, tüm sahil başına toplandı

Bu kıyafetle dans etti, tüm sahil başına toplandı
Bilim insanlarından uyarı: 5 ilimiz ciddi risk altında

5 ilimiz ciddi risk altında