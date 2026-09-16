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Giresun'da bisiklet süren çocuğun yerdeki Türk bayrağını alarak öpmesi kamerada

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Giresun'un Piraziz ilçesinde bisiklet süren çocuğun, yerde gördüğü Türk bayrağını alarak öpmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Giresun'un Piraziz ilçesinde bisiklet süren çocuğun, yerde gördüğü Türk bayrağını alarak öpmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Manolya Sokak'ta bisiklet süren 7 yaşındaki Nehir Cörüt, bir iş yerinin önünde Türk bayrağı olduğunu fark etti.

Bisikletinden inen çocuk, yerden aldığı bayrağı 3 kez öptükten sonra üst üste konulmuş halıların üzerine bıraktı.

Bu anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA
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