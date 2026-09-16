Giresun'da bisiklet süren çocuğun yerdeki Türk bayrağını alarak öpmesi kamerada

Giresun'un Piraziz ilçesinde bisiklet süren çocuğun, yerde gördüğü Türk bayrağını alarak öpmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Manolya Sokak'ta bisiklet süren 7 yaşındaki Nehir Cörüt, bir iş yerinin önünde Türk bayrağı olduğunu fark etti.

Bisikletinden inen çocuk, yerden aldığı bayrağı 3 kez öptükten sonra üst üste konulmuş halıların üzerine bıraktı.

Bu anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA