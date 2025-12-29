Haberler

Üniversiteliler, anaokulu öğrencileriyle "Bilim-Çocuk El Ele" etkinliğinde buluştu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresun Üniversitesi öğrencileri, anaokulu öğrencileriyle birlikte yapılan 'Bilim-Çocuk El Ele' etkinliğinde çocuklara bilimi eğlenceli bir şekilde öğretti. Etkinlikte 300 çocuk, deneyler, oyunlar ve robotik aktivitelerle bilimsel süreçleri deneyimledi.

Giresun'da üniversite öğrencileri "Bilim- Çocuk El Ele" etkinliğinde anaokulu öğrencileri ile bir araya geldi.

Giresun Üniversitesi (GRÜ) Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı öğrencilerince Fındıkyurdu Anaokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, 3-6 yaş aralığındaki 300 çocuk bilimi eğlenerek keşfetti.

Etkinliğe katılan çocuklar deney, fen, öykü, oyun, drama çalışmaları, şarkı, kodlama, robotik etkinlikleriyle bilimsel süreçleri deneyimleme fırsatı buldu.

Yaşam bilimleri, fiziksel bilimler, yer ve uzay bilimleri ile mühendislik alanlarına yönelik üniversite öğrencilerince hazırlanan 240 farklı materyale çocuklar ilgi gösterdi.

Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Gonca Uludağ, yaptığı açıklamada, erken yaşlarda bilimle tanışan çocukların merak, gözlem ve problem çözme becerilerinin hızla geliştiğini belirtti.

Bu kazanımların ilerleyen yıllarda fen başarısına olumlu katkı sağladığına işaret eden Uludağ, etkinliğe katkı sağlayan anaokulu yöneticilerine ve öğretmenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Güncel
Gazeteci Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı

Tutuklu Fatih Altaylı hakkında karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

BES'te devletten 93 bin lira katkı almak için son 3 gün

Her yıl ödeniyor! Devletten 93 bin lira almak için son 3 gün
Ayşe Tokyaz duruşmasında ikiz kardeş Esra Tokyaz sinir krizi geçirdi

Katil sürekli gülünce salon karıştı! Masaya çıkıp sinir krizi geçirdi
Özgür Özel, Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarına verdiği sözü tuttu

Özgür Özel, Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarına verdiği sözü tuttu
Polisin bir kadını ölümün ucundan aldığı olayda sözleriyle pes dedirten kişi gözaltına alındı

Polis, kadını ölümün ucundan alırken şahsın sözleri pes dedirtti
BES'te devletten 93 bin lira katkı almak için son 3 gün

Her yıl ödeniyor! Devletten 93 bin lira almak için son 3 gün
Yakalanan DEAŞ'lılara öfke seli! Halk hastaneyi ablukaya aldı

Yakalanan DEAŞ'lılara öfke seli! Halk hastaneyi ablukaya aldı
Somer Şef'i çileden çıkartan yorum: Yuva yıkanın yuvası olmaz

"Yuva yıkanın yuvası olmaz" yorumu Somer Şef'i çileden çıkarttı