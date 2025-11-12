Giresun'da Balıkçı Teknesi Alabora Oldu: Bir Ölü, İki Kurtarma

GİRESUN'un Eynesil ilçesi açıklarında içerisinde 3 kişinin bulunduğu balıkçı teknesi, alabora oldu. Tekneden denize düşen Çağlar C. (63) ve Haydar Y. (69) kurtarılırken, Hasan Dede (70) hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Eynesil ilçesi açıklarında meydana geldi. Denize açılan, içerisinde 3 kişinin bulunduğu, Hasan Dede'nin kaptanlığını yaptığı balıkçı teknesi, henüz belirlenemeyen nedenle açıkta alabora oldu. Teknede bulunan Haydar Y., Çağlar C. ve Hasan Dede denize düştü. İhbarla bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Haydar Y. ile Çağlar C. sudan çıkarılırken, balıkçı Dede'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Boğulma tehlikesi geçiren 2 balıkçı da kıyıya getirilerek ambulanslarla Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan balıkçıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Hasan Dede'nin cansız bedeni de kıyıya getirilerek, hastane morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.