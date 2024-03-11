Giresun'da Ahşap Ev Yangını: Ev Kullanılamaz Hale Geldi
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde, Balcana köyünde bulunan 2 katlı ahşap evde çıkan yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi. Şebinkarahisar Belediyesi ve Şebinkarahisar Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangını söndürdü.
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde ahşap ev çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.
İlçeye bağlı Balcana köyünde, Çeşminaz Gül'e ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Şebinkarahisar Belediyesi ve Şebinkarahisar Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.
Yangında ev kullanılmaz hale geldi.