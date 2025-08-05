Giresun'da Ağaçtan Düşen 65 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

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Giresun'un Bulancak ilçesinde, meyve toplamak için ağaca çıkan 65 yaşındaki Kerim A, dengesini kaybederek düşerek hayatını kaybetti.

Giresun'un Bulancak ilçesinde ağaçtan düşen 65 yaşındaki kişi öldü.

Uçarlı Mahallesi'ndeki bahçesinde meyve toplamak için ağaca çıkan Kerim A, dengesini kaybederek düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İncelemede, Kerim A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel
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