Üye Girişi
Haberler

Giresun'da 25. Islık Dili Kültür ve Sanat Festivali Düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'un Çanakçı ilçesinde, UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan ıslık dilinin yaşatılması amacıyla 25. Islık Dili Kültür ve Sanat Festivali gerçekleştirildi. Festivale katılanlar, ıslık dili ile konuşma yarışmasında yeteneklerini sergiledi.

Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy köyünde "25. Islık Dili Kültür ve Sanat Festivali" yapıldı.

UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alınan ıslık dilinin (kuş dili) korunması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için düzenlenen etkinlik, köyün festival alanında gerçekleştirildi.

Festivalde ıslık dili ile konuşma yarışması yapıldı. Köy halkı, bazı cümleleri ıslıkla anlatmaya çalıştı.

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, burada yaptığı konuşmada, kentin kültürel ve tarihi ciddi bir zenginliğe sahip olduğunu söyledi.

Vali Serdengeçti, Giresun'da turizmin gelişim gösterdiğine işaret ederek, şunları söyledi:

"Tarihi, doğal, kültürel ve gastronomi ve kültürel potansiyelini belirgin bir şekilde ortaya koymaya başlamıştır. Sahip olduğumuz değerler kapsamında, yürüttüğümüz ve planladığımız çalışmalarla ilimiz dikkat çekici şehirlerden olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Bugün buluşmamıza vesile olan ıslık dili dünya üzerinde çok az sayıda örneği olan ve geleceğe aktaracağımız bir mirastır. Islık dili denilince akla Çanakçı ve Kuşköy gelmektedir."

Kuşdili Tanıtma Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Şeref Başkan ise ıslık dilini tanıtmak, yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için festivali her yıl düzenlediklerini ifade etti.

Başkan, festivalin Giresun ve Türkiye'nin bir değeri olduğuna işaret ederek, "Festivalle amacımız ıslık dilini tanıtmak, yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmaktır. Islık dili, Aralık 2017 tarihinde UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras listesinde yer aldı. Bu da bizim için önemli bir başarı oldu." diye konuştu.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel

Kültür Sanat Festival Çanakçı giresun Turizm Kültür Unesco Güncel Sanat Miras

Yaralı işçi, fabrikadaki felaketi böyle anlattı: Öyle bir patladı ki üstümüzde kıyafet kalmadı

Yaralı işçi, fabrikadaki felaketi böyle anlattı: Öyle bir patladı ki...

 Sakarya'da fabrikada patlama! 2'si ağır 25 işçi yaralandı

Sakarya'da fabrikada patlama! 25 işçi yaralandı, 2'sinin durumu ağır

 Narin'in annesi Yüksel Güran'ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı

Narin'in annesinin kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı
Soruşturmanın seyrini değiştirmişler! Narin'in 2 akrabası daha gözaltına alındı

Soruşturmanın seyrini değiştiren 2 kişi daha gözaltına alındı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
S Sport CANLI izle! (ATLETICO MADRID- VALENCIA) S Sport Plus 4K canlı maç izle! S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Atletico Madrid-Valencia maçı şifresiz izleme linki! Atletico Madrid- Valencia maçı saat kaçta? (La Liga) FENERBAHÇE MAÇI! Fenerbahçe ilk 11'i! Bein Sports 1 canlı izleme linki Kayserispor- Eyüpspor maçı ne zaman? Bein Sports 1-2-3 canlı izle Kayserispor- Eyüpspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? BEIN SPORTS 2 İZLE! Sakarya'da fabrikada patlama! Sakarya'da ne oldu, kaç kişi yaralandı? KASIMPAŞA- FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE Kasımpaşa- Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Bein Sports CANLI izle! Bein Sports CANLI izle! (TRABZONSPOR- BEŞİKTAŞ) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Narin nasıl öldürüldü? 8 yaşındaki Narin neden öldürüldü? Bugün ne sınavı var? 15 Eylül Pazar sınav programı (ÖSYM) KPSS bugün mü, saat kaçta? BUGÜN MAÇ VAR MI? Bugün hangi maçlar var? 15 Eylül bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Kim Milyoner Olmak İster CANLI yayın izle! Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu neden yok? ATV 15 Eylül Kim Milyoner Olmak İster canlı izle!
title