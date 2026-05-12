Haberler

Giresun'da 190 metre yükseklikten tahliye edilen suyun oluşturduğu şelale ilgi görüyor

Giresun'da 190 metre yükseklikten tahliye edilen suyun oluşturduğu şelale ilgi görüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresun'un Doğankent ilçesinde hidroelektrik santraline iletilen suyun dolusavaktan 190 metreden tahliye edilmesiyle oluşan şelale ilgi çekiyor.

Giresun'un Doğankent ilçesinde hidroelektrik santraline iletilen suyun dolusavaktan 190 metreden tahliye edilmesiyle oluşan şelale ilgi çekiyor.

İlçede 1971'de faaliyete alınan santrale üst kottan 7,5 kilometrelik tünelle su iletimi yapılıyor. Elektrik üretiminin yapılmadığı zaman aralığında tüneldeki su dolusavakla tahliye ediliyor.

Mayıs-haziran döneminde yağış miktarı ve suyun yoğunluğuna göre dolusavakların açılmasıyla tünelden gelen su Harşit Çayı'na dökülüyor.

Doğankent-Kürtün kara yolu kenarından görülebilen şelale, Giresun ile Gümüşhane arasında seyredenlerin de dikkatini çekiyor.

Ailesiyle güzergahta yolculuk yapan Gözde Özkan, AA muhabirine, yolda ilerlerken şelaleyi gördüklerini söyledi.

Şelaleyle ilgili bilgiye sahip olmadıklarını belirten Özkan, "Ailemle birlikte bölgedeki başka bir şelaleyi görmeye gidiyorduk. Bu şelaleye denk geldik, aşırı güzel, ismini de bilmiyoruz ama kesinlikle görmeye değer." dedi.

İlçede yaşayan Ramazan Günay ise haftada iki veya üç gün şelalenin aktığını ifade etti.

Akışın genelde bahar aylarında başladığını anlatan Günay, "Yaz sezonunda su az olduğu için şelale akmaz. Şelaleye ilgi oluyor, doğanın her güzelliği her şeye değer katar." diye konuştu.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin
Adalet Bakanlığı 15 bin sözleşmeli personel alacak! İşte alınacak kadrolar

Memur olmak isteyenlere müjde! Binlerce kişi alınacak, işte kadrolar
Korkulan oldu! İran'dan dünyayı alarma geçiren nükleer tehdit

Korkulan oldu! İran'dan dünyayı alarma geçiren nükleer tehdit
İlçeyi ayağa kaldıran yıkım

İlçeyi ayağa kaldıran yıkım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Şeker hastalığına iyi geliyor' denilen otu yedi, ölümden döndü

Şifa diye yediği ot, 52 yaşındaki kadını az daha öldürüyordu
Acun Ilıcalı 1.5 saatte 300 milyon euro kazanabilir

1.5 saatte servet kazanacak!

7 yıllık esaretten kurtarılan 8 yaşındaki Nazar yeni hayatına 'merhaba' dedi! İşte son hali

7 yıllık esaretten kurtarılan Nazar yuvasına kavuştu! İşte son hali
Farah Zeynep Abdullah'ın vücudundaki morluklar korkuttu

Ünlü oyuncu sevenlerini korkuttu! Vücudunun her yeri mosmor
'Şeker hastalığına iyi geliyor' denilen otu yedi, ölümden döndü

Şifa diye yediği ot, 52 yaşındaki kadını az daha öldürüyordu
Mahmut Arıkan'dan Ankara'yı karıştıran kulis: İktidar sonbaharda baskın seçime gidecek

Ankara'yı karıştıran kulis! "Baskın seçim var" deyip tarih verdi
Cemal Enginyurt, Muhittin Böcek'e ateş püskürdü! Ağzını fena bozdu

Muhittin Böcek'e ateş püskürdü! Ağzını fena bozdu