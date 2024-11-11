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Giresun'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Kutlandı

Giresun'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Kutlandı
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Giresun'un Espiye, Yağlıdere ve Bulancak ilçelerinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında toplamda 80 fidan toprakla buluşturulurken, vatandaşlara 300 fidan dağıtıldı. Etkinliklere ilçe kaymakamları ve birçok yerel yönetici katıldı.

Giresun'un Espiye, Yağlıdere ve Bulancak ilçelerinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan dikildi.

Espiye'nin Merkez Mahallesi'deki alanda 50 fidan toprakla buluşturuldu. Ayrıca vatandaşlara da 300 fidan dağıtıldı.

İlçe Kaymakamı Ahmet Kavanoz, yaptığı konuşmada, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nü gelecek nesillere karşı sorumluluğun hatırlatılması günü olarak değerlendirdiklerini belirterek, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Etkinliğe Belediye Başkan Vekili Sedat Gör, İlçe Jandarma Komutanı Salih Yahya Koca, Emniyet Müdürü Ferit Öge, Orman İşletme Müdürü Mutluhan Kurt, kurum müdürleri, gönüllü gençler ve öğrenciler katıldı.

Yağlıdere ilçesinin Üçtepe beldesi Gültepe Mahallesi'nde belirlenen alanda düzenlenen etkinlikte ise 20 mavi servi ve 10 sedir olmak üzere 30 fidan toprakla buluşturuldu.

Etkinliğe Yağlıdere Kaymakamı Seda Ünlü, Belediye Başkan Vekili Özcan Kır, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Ali Şimşek, Emniyet Amir Vekili Ziya Diner, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kamil Hekim ve öğrenciler katıldı.

Bulancak Orman İşletme Müdürlüğünce Bayındır köyü Kilisedüzü mevkisinde gerçekleştirilen etkinlikte fidanlar toprakla buluştu.

Etkinliğe Kaymakam Ünal Koç, Orman İşletme Müdürü Özkan Çark, Kovanlık Belde Belediye Başkanı Harun Kalıntaş, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Evren Özdemir, Jandarma Komutanı Yarbay Ersin Erkut, İlçe Tarım Müdürü Oğuz Yiğit ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Fikret Bıyık - Güncel
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