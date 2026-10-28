Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Dede, Espiye Cezaevi'nde hükümlüleri dinledi

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Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede, Espiye L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nu ziyaret etti.

Dede, ceza infaz kurumunu gezerek yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kurumda kalan hükümlü ve tutuklularla da bir araya gelen Dede, onların istek ve taleplerini dinledi.

Üretim atölyelerinde incelemelerde bulunan Dede, kurumda devam eden projeler ve yürütülen faaliyetlere ilişkin yetkililerden detaylı bilgi aldığını belirtti.

Kaynak: AA