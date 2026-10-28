Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Dede, Espiye Cezaevi'nde hükümlüleri dinledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede, Espiye L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nu ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Dede, hükümlü ve tutuklularla bir araya gelip taleplerini dinledi, üretim atölyelerinde inceleme yaptı.

Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede, Espiye L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nu ziyaret etti.

Dede, ceza infaz kurumunu gezerek yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kurumda kalan hükümlü ve tutuklularla da bir araya gelen Dede, onların istek ve taleplerini dinledi.

Üretim atölyelerinde incelemelerde bulunan Dede, kurumda devam eden projeler ve yürütülen faaliyetlere ilişkin yetkililerden detaylı bilgi aldığını belirtti.

Kaynak: AA
Genç oyuncu Eylül Lize Kandemir: Dışarıdan bakan uzaylı olduğumu göremez

Genç oyuncudan ilginç benzetme: Uzaylıyım
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karamürsel'de 7 katlı apartmanın kolon ve kirişlerinden ses geldi! 33 kişi tahliye edildi

Kolonlardan gelen sesler korkuttu! 33 kişi evini terk etti
Meteoroloji saat verdi, alarm 19 ile yayıldı! Sel, fırtına ve hortum uyarısı

Meteoroloji saat verdi, alarm 19 ile yayıldı! Sel, fırtına, hortum...
Korkunç cinayet! Birlikte dua ettiği babasını katledip bahçeye gömdü

Bu evden çıkan sır herkesi dehşete düşürdü
Bukele'nin tehdidine çete liderinden yanıt! Gerilim büyüyor

Devlet başkanı tehdit savurdu, çete lideri resmen meydan okudu
Husiler rafineriyi vurdu, petrol fiyatları uçuşa geçti

Bir hamleyle piyasaları yangın yerine çevirdiler
Fuhuş pazarlığının yazışmaları sızdı! 2 saat için istedikleri ücrete bakın

Fuhuş pazarlığının yazışmaları sızdı! 2 saat için istedikleri ücrete bakın
İsrail'de şaşırtan görüntüler! Kaybeden cephede kutlama var

İsrail'de şaşırtan görüntüler! Kaybeden cephede kutlama var