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Giresun Bulancak'ta 23 Nisan kutlamaları renkli geçti

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Giresun'un Bulancak ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında kortej yürüyüşü ve çeşitli etkinlikler düzenlendi. Bulancak Belediyesi tarafından organize edilen etkinliklerde animasyon, gölge oyunları ve havai fişek gösterisi yer aldı. Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu özel günü en güzel şekilde kutladıklarını belirtti.

Giresun'un Bulancak ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında kortej yürüyüşü ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Bulancak Belediyesince organize edilen kortej yürüyüşü Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Burada animasyon ve gölge oyunları sahnelendi.

Havai fişek gösterisiyle devam eden etkinlikler, konserin ardından tamamlandı.

Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu özel günü en güzel şekilde kutladıklarını belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

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