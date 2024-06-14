Üye Girişi
Haberler

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, muhtarların sorun ve taleplerini dinledi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Belediye Meclis Salonunda düzenlenen toplantıda muhtarların sorun ve taleplerini dinledi. Köse, muhtarlarla iş birliğini önemsediklerini ve mahallelerin sorunlarını çözmek için birlikte çalışacaklarını belirtti.

Giresun Belediye Başkan Fuat Köse, muhtarın sorun ve taleplerini dinledi.

Köse, Belediye Meclis Salonunda muhtarların katılımıyla düzenlenen toplantıda, mahallelerin nabzını tutan, ihtiyaçlarını en iyi bilen kişilerin muhtarlar olduğunu belirtti.

Muhtarlarla iş birliğini önemsediklerini vurgulayan Köse, "İş birliği yaparak, mahallelerimizin sorunlarını çözmek ve hizmet kalitesini artırmak için birlikte çalışacağız. Bu tür toplantılar, yerel demokrasinin güçlenmesi ve kamu hizmetlerinin daha etkili bir şekilde yürütülmesi için önemli bir platform sağlar." ifadelerini kullandı.

Başkan Köse, sorun ve taleplerini dinlediği muhtarlara görevlerinde başarı diledi.

Kaynak: AA / Güncel

Fuat Köse Giresun Yerel Haberler Belediye Politika Güncel Haberler

İstanbul'da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı

İstanbul'da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı

 Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti

Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

 Hayvan pazarında silahlı kavga! 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Hayvan pazarında silahlı kavga! 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title