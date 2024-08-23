Giresun Alucra'da trafik kazası: Yaralı tedavi altına alındı
Giresun'un Alucra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan bir kişi tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edildi. Hükümet Konağı önünde meydana gelen kazada, bir kamyonet park halindeki araçlara çarptı.
Giresun'un Alucra ilçesinde trafik kazasında yaralanan kişi tedavi altına alındı.
Hükümet Konağı önünde Adem B'nin kullandığı 28 ADH 742 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 4 araca çarptı.
Kazada yaralanan Kenan Y, 112 Acil Sağlık ekiplerince Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.