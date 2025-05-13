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Gine'de Demokratik Seçimler Aralık'ta Yapılacak

Gine'de Demokratik Seçimler Aralık'ta Yapılacak
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Gine'de askeri darbe sonrası ilk demokratik seçimlerin aralık ayında gerçekleştirileceği açıklandı. Geçiş sürecinin Başbakanı Oury Bah, anayasa referandumunun 21 Eylül'de yapılacağını belirtti.

Gine'de askeri darbe sonrası ilk demokratik seçimler aralık ayında gerçekleştirilecek.

Geçiş sürecinin Başbakanı Oury Bah, Fildişi Sahili'nin Abidjan kentinde düzenlenen Africa CEO Forum'da konuştu.

Bah, anayasa referandumunun 21 Eylül'de yapılacağını anımsatarak, milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin de aralıkta düzenleneceğini duyurdu.

Gineli subay Mamadi Doumbouya, Cumhurbaşkanı Alpha Conde'yi devirerek Eylül 2021'de yönetime el koymuş ve akabinde kendisini cumhurbaşkanı ilan etmişti.

Kaynak: AA / Fatma Esma Arslan Özdel - Güncel
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