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GİBTÜ, İslam Dünyasında İletişim ve Güven Arayışını Tartıştı

GİBTÜ, İslam Dünyasında İletişim ve Güven Arayışını Tartıştı
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Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde düzenlenen 1. Uluslararası Stratejik Müzakereler Forumu, İslam dünyasında iletişim ve güven arayışını ön planda tutarak, 10'un üzerinde ülkeden gelen liderlerin katılımıyla gerçekleşti.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, "1. Uluslararası Stratejik Müzakereler Forumu"nun İslam ülkelerinde çok konuşulacağını ve yankı uyandırmasını beklediklerini söyledi.

GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, AA muhabirine, forumun yoğun katılımlı gerçekleştiğini ve kente önemli katkılarının olduğunu belirtti.

Forumu "İslam dünyasında iletişim ve güven arayışı" temasıyla gerçekleştirdiklerini aktaran Demir, şöyle konuştu:

"İslam dünyasındaki sorunların ana kaynağı aslında iletişimsizlik ve güven ortamının olmayışıdır. İletişim ve güveni mutlaka İslam dünyasında tesis etmek gerekiyor. Bunun için çaba sarf etmek ve stratejik kararlar almak gerekiyor. Bunun akademik ve toplumsal boyutunu planlamak gerekiyor. İslam dünyasının tamamında var olan sorunları çözmek, konuşmak ve stratejik karar üretmek adına katılımcılar, 2 gün süren 10'un üzerinde ülkeden gelen lider konumundaki insanlardan oluştu. Bu insanları buraya toplamamızın sebebi burada konuşulsun farklı görüşler bir araya gelsin aynı zamanda bu farklı görüşler burada müzakere edildikten sonra bu fikirleri o ülkelere taşıyabilelim. Forumda konuşulanların tamamı katılımcıların kendi ülkelerinde gündem oluşturacak şekilde planlandı."

Demir, Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen forumda salonun tamamının dolu olduğunu ifade etti.

Forumdaki panellerin canlı yayınla İslam alemine aktarıldığını dile getiren Demir, "Gaziantep'te bu düzeyde toplantı ilk defa yapılıyor ve gelecek sene inşallah daha büyük organizasyon yapılacak. Biz İslam kelimesini taşıyan tek üniversiteyiz ve bu konuda inisiyatif almak istiyoruz." dedi.

Türkiye'nin yanı sıra ABD, Rusya, Katar, Malezya, Cezayir, Pakistan, Hindistan, İran ve Moritanya'dan İslam alimlerinin katıldığı forumda, çok sayıda panel düzenlendi.

Dün başlayan forum bugün sona erecek.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel
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