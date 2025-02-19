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GİBTÜ Akademisyenleri, Sanayiye Yapay Zeka ve Dijital Dönüşümü Anlattı

GİBTÜ Akademisyenleri, Sanayiye Yapay Zeka ve Dijital Dönüşümü Anlattı
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Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi akademisyenleri, Gaziantep Sanayi Odası meclis üyelerine yapay zeka ve dijital dönüşüm konularında bilgi vererek, üniversite-sanayi iş birliğinin önemini vurguladılar.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) akademisyenleri, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) meclis üyelerine yapay zeka ve sanayide dijital dönüşümü anlattı.

GSO'dan yapılan açıklamaya göre, yapay zeka ve sanayide dijital dönüşüm sunumu ile üniversite-sanayi iş birliğinin önemi, yapay zeka, üretim teknolojileri ve dijitalleşme alanlarına yönelik atılabilecek adımlar ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir, üniversite-sanayi iş birliğini geliştirmenin zorunluluk olduğunu belirtti.

GİBTÜ akademisyenleri Prof. Dr. Cihan Kaleli ve Doç. Dr. İpek Atik sunumlarını gerçekleştirmesi sonrası akademisyenler, sanayicilerden gelen soruları yanıtladı.

Kaynak: AA / Beyza Kaynarpunar - Güncel
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