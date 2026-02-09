Epstein'in ortağı Maxwell, Temsilciler Meclisi Komitesinde susma hakkını kullandı

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanan milyarder Jeffrey Epstein davası kapsamında 20 yıl hapis cezasına çarptırılan eski kız arkadaşı ve suç ortağı Ghislaine Maxwell, Temsilciler Meclisi Komitesinin sorularını yanıtlamayı reddetti.

BEŞİNCİ MADDEYLE VERİLEN HAK

ABD medyasındaki haberlere göre Maxwell, Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hükümet Reformu Komitesi önünde, "kendini suçlu duruma düşürmemek" gerekçesiyle ABD Anayasası'nın 5. Maddesi kapsamındaki susma hakkını kullandı. Maxwell'in, kendisine yöneltilen tüm soruları bu gerekçeyle cevaplamaktan kaçındığı belirtildi.

VİDEO BAĞLANTIYLA KATILDI

Texas'taki bir federal cezaevinde tutulan Maxwell, komite toplantısına video bağlantı yoluyla katıldı. Komite üyelerinin, Epstein'in işlediği suçlara ilişkin en fazla bilgiye sahip isimlerden biri olarak gördükleri Maxwell'in ifade vermesini talep ettiği ancak Maxwell'in işbirliğini reddettiği aktarıldı.

KOMİTENİN SORMAYI PLANLADIĞI SORULAR

Haberlere göre komite üyeleri, Maxwell'e Epstein'in ABD Virgin Adaları'ndaki adasında, New Mexico'daki çiftliğinde ve New York'taki evinde reşit olmayan kız çocuklarına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen suç ortakları hakkında bilgi sahibi olup olmadığını sormayı planlıyordu. Bu kapsamda, dört kadın ve 25 erkekle ilgili soruların hazırlandığı ifade edildi.

TRUMP VE YABANCI BAĞLANTILAR İDDİASI

ABD basınında yer alan haberlerde, Maxwell'e ayrıca Epstein'in ABD Başkanı Donald Trump'a reşit olmayan kız çocuklarına erişim sağlayıp sağlamadığı, Rusya veya İsrail gibi yabancı devletler ya da istihbarat servisleriyle bağlantısı bulunup bulunmadığı ve müşterilerine ait bir liste tutup tutmadığı yönünde sorular yöneltilmesinin planlandığı öne sürüldü.

"HAKSIZ YERE MAHKUM EDİLDİM" SAVUNMASI

Hakkındaki suçlamaları reddeden Maxwell, haksız yere mahkûm edildiğini savunarak mahkûmiyetinin iptali için hukuki girişimlerini sürdürüyor. Maxwell, 20 yıl hapis cezası kapsamında Texas'taki federal cezaevinde tutuluyor.