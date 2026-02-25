Haberler

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan gezici kütüphanelere ilişkin paylaşım Açıklaması

Güncelleme:
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gezici kütüphanelerin çocukların hayal ve coşkularına katkıda bulunduğunu belirtti. Adana'daki öğrencilerin bu kütüphanelerden yararlandığını vurguladı.

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Gezici kütüphanelerimiz sadece kitap ulaştırmıyor, çocuklarımızın hayallerine, sesine ve coşkusuna da eşlik ediyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, NSosyal'deki hesabından Adana Yeni Yayla Ortaokulu öğrencilerinin gezici kütüphaneden kitap ödünç aldıkları ana ilişkin görüntü paylaştı.

Ersoy, şunları kaydetti:

"Adana Yeni Yayla Ortaokulu öğrencileri, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğümüzün gezici kütüphanesinden ödünç aldıkları kitaplarla hem okuma heyecanını hem de gönül dünyalarını bir araya getirdi. Gezici kütüphanelerimiz sadece kitap ulaştırmıyor, çocuklarımızın hayallerine, sesine ve coşkusuna da eşlik ediyor. Türkiye'nin dört bir yanına bilgiyi, kültürü ve iyiliği taşımaya devam ediyoruz."

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay
