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Çanakçı'da Gezici Kanser Tarama Aracı Hizmete Girdi

Çanakçı'da Gezici Kanser Tarama Aracı Hizmete Girdi
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Giresun'un Çanakçı ilçesinde gezici kanser tarama aracı hizmet vermeye başladı.

Giresun'un Çanakçı ilçesinde gezici kanser tarama aracı hizmet vermeye başladı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çanakçı Toplum Sağlığı Merkezi bahçesinde konuşlanan gezici araçta, 7 Ağustos'a kadar vatandaşlar hizmet alabilecek.

Araçta, 40-69 yaş arasındaki kadınlara meme kanseri taraması için mamografi çekimi, 30-65 yaş arasındaki kadınlara rahim ağzı kanseri taraması için HPV-DNA numune alımı ve sürüntü testi gerçekleştirilecek.

Ayrıca, 50-70 yaş arasındaki kadın ve erkeklerde kalın bağırsak kanseri için gaitada gizli kan testi ücretsiz olarak yapılacak.

Kaynak: AA
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