Gezi Parkı Davasında Karar Açıklandı, Osman Kavala Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasına Çarptırıldı

Haber: GAYE ŞEYMA CAN- EDDA SÖNMEZ / Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Gezi Parkı Ana Davası'nda; kararını açıkladı. Mahkeme, oy çokluğuyla, Osman Kavala'ya "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Kavala, siyasal ve askeri casusluk suçundan ise beraat etti. Ayşe Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman, Mine Özerden, Çiğdem Mater Utku, Yiğit Ali Ekmekçi, Ali Hakan Altınay, Şerafettin Can Atalay hakkında da "Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna yardım" suçundan 18 yıl hapisle cezalandırılmalarına hükmeden mahkeme, sanıkların tutuklanmalarına karar verdi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden ve tek tutuklu sanığı iş insanı Osman Kavala olan, 17 sanıklı Gezi Parkı Davası'na karar açıklandı. Tutuklu sanık Osman Kavala bulunduğu Silivri Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.

Duruşmayı; CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Milletvekilleri Ali Şeker ve Sezgin Tanrıkulu, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, TİP Milletvekili Ahmet Şık, HDP Milletvekili Hüda Kaya da takip etti. Avukatların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarının ardından sanıklara son sözleri soruldu.

"SON SÖZÜM OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM. HÜKÜM SİZİNDİR"

Ayşe Mücella Yapıcı mahkemedeki son sözlerinde; "Son sözüm olduğunu düşünmüyorum. Son sözü kabul etmiyorum. 50 yıllık meslek insanıyım, olabildiğince aydın olmaya çalıştım, şiddetten yana olmadım, mesleğimi onurla yürüttüm. Bugüne kadar çocuklarıma haram lokma yedirmedim hırsızlık yapmadım. Mesleğimi sadece mesleğimin ilkeleri doğrultusunda kullandım ve bundan onur duyuyorum, aynı onuru sizin de yaşamanızı diliyorum. Hüküm sizindir" dedi.

"BU SON DEĞİL BAŞLANGIÇ"

Can Atalay mahkemedeki son sözlerinde, "Biz harama el uzatmadık kul hakkı yemedik devleti kendi çıkarımıza kullanmadık, suç işlemedik. Biz avukatlık yaptık mimarlık yaptık. Buradaki faaliyetin bir yargılama faaliyeti olmadığını ifade ettim. Sorun geziyi sahiplenmekse, sahipleniyoruz bu son değil bu başlangıç" dedi.

"BU BİR SUİKAST EYLEMİDİR"

Osman Kavala ise son sözünde, "AİHM'in tutukluluğumun hak ihlali olduğunu ve tutukluğumda siyasi aktörlerin rol oynadığının tespitinden sonra delil olmayan delillerle hakkımda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının istenmesi hukuki değildir. Bu aynen ikinci iddianamedeki suçlar gibi bir suikast eylemidir" diye konuştu.

KAVALA HAKKINDA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET, 7 SANIK HAKKINDA 18 YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme, saat 17.30'da karar için bir ara verdi.

Yaklaşık 1 saatlik aradan sonra salona dönen mahkeme heyeti, oy çokluğuyla aldığı kararını açıkladı. Mahkeme, bin 637 gündür tutuklu bulunan Osman Kavala'ya, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme, siyasal ve askeri casusluk suçundan ise yeterli delil elde edilemediği gerekçesiyle, Osman Kavala'nın beraatını kararlaştırdı.

Taksim Dayanışması üyeleri Ayşe Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman, Mine Özerden, Çiğdem Mater Utku, Yiğit Ali Ekmekçi, Ali Hakan Altınay, Şerafettin Can Atalay'ın da "Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna yardım" suçlaması ve 18 yıl hapisle cezalandırılmalarına hükmeden mahkeme, sanıkların tutuklanmalarına karar verdi.

Haklarında yakalama kararı bulunan Ayşe Pınar Alabora, Henry Jack Barkey, Can Dündar, Gökçe Yılmaz, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, Mehmet Ali Alabora, Yiğit Aksakoğlu ve İnan Ekmekçi'nin dosyaları ayrıldı.

ÜYE HAKİMDEN MUHALEFET ŞERHİ

Karara karşı oy kullanan üye hakim, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Dosya içeriğinde dinleme kayıtlarından başka delil bulunmadığı… Yapılan değerlendirme ve yerleşik Yargıtay içtihatlarına göre dosyadaki dinleme de yasak delile dayandığından hükme esas alınamayacağı, aksi kabul edilse dahi dinleme kayıtlarını destekleyen somut kanıtlar olmadığı ve tek başına dinleme kayıtlarının sanıkların üzerlerine atılı suçlardan mahkumiyetlerine yeter her türlü kuşkudan uzak, somut, kesin ve inandırıcı başkaca delil de bulunmadığından beraati; tutuklu sanık Osman Kavala'nın tahliyesi ile diğer sanıkların tutuklanmaması gerektiği görüşündeyim…"

HEYET MAHKEME SALONUNDA PROTESTO EDİLDİ

Kararın açıklanmasının hemen ardından duruşma salonunda gerginlik çıktı. Sanık ve avukatları ile duruşmayı izleyenler sloganlar atarak kararı protesto etti. Salondakiler, "Zulme boyun eğmeyeceğiz", "Her yer taksim her yer direniş", "Gün gelecek, devran dönecek AKP halka hesap verecek" diye sloganlar attı.

"ZULME BOYUN EĞMEYECEĞİZ"

Yargılama sonucu 18 yıl hapis cezası alan Avukat Can Atalay, "Bakırköy'e, ihtimalen bizi Silivri'ye götürecekler. Şunu bilin, şunu bilin. Zulme boyun eğmeyeceğiz. Zulme karşı direneceğiz. Şunu bilin, şunu bilin, şunu bilin hiçbir hukuka aykırı işleri kabul etmeyeceğiz. Elle gelen düğün bayram, Halep oradaysa arşın burada" diye bağırdı.

POLİS SALONA GİRDİ

Hakim salonun boşaltılmasını isteyince güvenlik şubeden polisler salona girdi. Polis, salonu boşalttı.

Haklarında hapis cezasıyla birlikte tutuklama kararı verilen sanıklar, salonun kapısında çocukları ve yakınlarıyla vedalaştı. Sanıklar yakınlarıyla vedalaştıktan sonra gözaltına alındılar.