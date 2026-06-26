Gezen Sinema Tırı Hafik'te Vatandaşlarla Buluştu
Sivas'ın Hafik ilçesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen Gezen Sinema Tırı, vatandaşlarla buluştu.
Sivas'ın Hafik ilçesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen Gezen Sinema Tırı, vatandaşlarla buluştu.
Sivas Valiliği öncülüğünde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda, Hafik Şehit Adem Çelik Anadolu Lisesi bahçesinde film gösterimi etkinliği düzenlendi.
Etkinliğe, Hafik Kaymakamı Funda Hamza Çaldağı, Belediye Başkanı Habip Görler, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Müzik dinletisiyle başlayan program, açık hava sinema gösterimiyle devam etti.
Kaynak: AA / Muzaffer Akyüz