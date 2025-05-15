Gezen Sinema Tırı, Elazığ'daki Çocuklara Sinema Keyfi Yaşattı

Gezen Sinema Tırı, Elazığ'daki Çocuklara Sinema Keyfi Yaşattı
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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteklediği Gezen Sinema Tırı, Elazığ'ın Ağın ilçesinde çocuklara sinema filmi gösterimi yaparak eğlence dolu anlar yaşattı. 'Rafadan Tayfa' ve 'Bizim Köyün Şarkısı' filmleri ile çocuklar keyifli dakikalar geçirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Sanat İçin Yola Çık Derneği işbirliğinde yürütülen proje kapsamında Elazığ'ın Ağın ilçesine gelen "Gezen Sinema Tırı" çocuklara sinema keyfi yaşattı.

Elazığ Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda Ağın Hüseyin Taşbaşı Anaokulu bahçesine getirilen tırda çocuklara sinema filmi izletildi.

"Rafadan Tayfa" ve "Bizim Köyün Şarkısı" filmlerinin gösterildiği etkinlikte, çocuklar şarkılar söyleyip doyasıya eğlendi.

Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, etkinliğe katılarak çocukların heyecanını paylaştı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Oğuz Sırlıer, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerine Anadolu'nun bir çok yerine giderek kültürel bir ortamda çocukları sinemayla buluşturdukları için teşekkür etti.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
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