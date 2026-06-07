Gezen Sinema TIR'ın bu defaki durağı Demirci oldu

MANİSA'nın Demirci ilçesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Gezen Sinema TIR'ı" projesine ev sahipliği yaptı. İki gün süren etkinlik kapsamında düzenlenen açık hava sineması ve konser programı, ilçe halkı ve üniversite öğrencilerine unutulmaz anlar yaşattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, kültürel ve sanatsal faaliyetleri vatandaşların ayağına götürmek amacıyla Türkiye genelinde sürdürdüğü 'Gezen Sinema TIR'ı projesinin son durağı, Manisa'nın Demirci ilçesi oldu. Demirci Belediyesi Abdullah Akarsu Sosyal Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen organizasyon, iki gün boyunca şenlik havasında geçti. Yaz akşamının serinliğinde bir araya gelen yüzlerce vatandaş, yıldızlar altında sinema ve canlı müzik keyfini bir arada yaşadı. Etkinliğin ilk bölümünde sahne alan 'Gezen Ozanlar' grubu, meydanı dolduran kalabalığa Türk Halk Müziği'nin unutulmaz eserlerini ve popüler şarkıları seslendirdi. Konsere katılan Demirci Kaymakamı Fatih Bayram ve Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara da sanatçıların seslendirdiği türkülere eşlik ederek vatandaşların coşkusuna ortak oldu. Özellikle gençlerin ve üniversite öğrencilerinin hareketli ezgiler eşliğinde oynadığı yöresel oyunlar ve danslar, alandaki coşkuyu zirveye taşıdı.

DEMİRCİ MEYDANI AÇIK HAVA SİNEMASINA DÖNÜŞTÜ

Coşkulu halk konserinin ardından, meydanda kurulan dev ekranda açık hava sinema gösterimi yapıldı. Sandalyelerini ve minderlerini alarak alanı dolduran Demircililer, aileleriyle birlikte gecenin ilerleyen saatlerine kadar sinema izlemenin tadını çıkardı. İki gün boyunca yoğun ilgi gören etkinliğe ilçe sakinlerinin yanı sıra Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Demirci Meslek Yüksekokulu ve Eğitim Fakültesi öğrencileri de katılım gösterdi.

Düzenlenen kültürel etkinliklerin ilçeye büyük bir canlılık kattığını belirterek memnuniyetini dile getiren ilçe sakinlerinden Muharrem Gümüş, "Kültür ve Turizm Bakanlığının sinema etkinliği Demirci için çok güzel bir akşam oldu. Sinema öncesinde türkülerle şenlendik, güzel eserler dinledik. Çocuklarımızla ve ailemizle bizim için de çok güzel bir deneyim oldu" dedi.

Etkinlikte gönüllerince eğlenen Manisa Celal Bayar Üniversitesi Demirci Eğitim Fakültesi öğrencisi Hasan Uçur ise sınavlar ve dersler öncesi moral depoladıklarını belirtip, "Çok güzel ve eğlenceli bir gün geçirdik. Oynadık, dans ettik ve yeri geldi hep birlikte türküler söyledik. Biz öğrenciler için harika bir moral oldu" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı