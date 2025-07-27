Geyve'de Traktör Devrildi: 10 Yaralı

Geyve'de Traktör Devrildi: 10 Yaralı
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Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir traktörün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı. Olay, Belpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu biri çocuk 10 kişi yaralandı.

Belpınar Mahallesi'nde, M.G. idaresindeki henüz plakası öğrenilemeyen römorklu traktör, kontrolden çıkarak yola devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücünün yanı sıra traktör ve römorkta bulunan aynı aileden O.G, Ç.G, M.G, Y.G, A.G, U.G, Z.G, E.G. ile ismi öğrenilemeyen 7 yaşındaki bir çocuk yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / İsmail Timur Çetintaş - Güncel
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