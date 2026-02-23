Ziyaretçiler, binlerce yıllık stratejik kaleye teleferikle çıkacak

KONYA'da 1700 rakımlı Takkeli Dağ'ın zirvesindeki Gevale Kalesi, tarihi boyunca önemli medeniyetlere ev sahipliği yapan 'muhafız kale' olarak biliniyor. Kentin koruyucu kalesi Gevale'deki restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla, 2027 yılında ziyarete açılacağını söyleyen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Şehrimizden en hızlı, en güvenli ulaşımı sağlayabileceğimiz şekilde bir teleferik hattını da Gevale'ye çıkarmayı planlıyoruz. Hedef 2027 yılında Gevale'nin artık gezilebilir bir mekana dönüşmüş olması" dedi.

Selçuklu ilçesinde Sarayköy Mahallesi'ndeki Gevale Kalesi, Konya'nın tarihi hazinelerinden biri olarak gösteriliyor. Helenistik Dönem'e tarihlenen inşasıyla Gevale Kalesi, ilk çağlardan itibaren Roma, Bizans, Selçuklu ve Karamanoğulları, Osmanlı dönemlerinde kullanıldı. Stratejik bir noktada bulunan Gevale, konumu itibarıyla da hala Konya'nın muhafızlığını üstleniyor. 2012 yılından itibaren Selçuklu Belediyesi ile Müze Müdürlüğü ve Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen restorasyon çalışmaların 2027 yılı itibarıyla tamamlanması bekleniyor.

'ŞEHRİN MUHAFAZASI GEVALE KALESİ'

Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Konya'daki Gevale Kalesi'nde tarihin izlerinin görülebildiğini söyleyen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, " Konya'nın kadim bir şehir olmasının en önemli izlerinden biri de Takkeli Dağ'da bulunan Gevale Kalesi. Binlerce yıldır bu şehre ev sahipliği yapan medeniyetler şehrin korunması, muhafazası ve savunması anlamında Gevale Kalesi'ni uzun yıllar kullanmışlar. Burada Hitit, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Helenistik dönemlere ait çok sayıda buluntular çıktı. Oradan çıkan buluntuları da şu anda Müzeler Müdürlüğümüz muhafaza ediyor ve inşallah bu çalışmalar tamamlandıktan sonra bütün buluntularla birlikte orayı hem bir açık hava müzesi şeklinde gezilebilecek bir alana dönüştürmeyi planlıyoruz. Hem de Konya dışından gelen misafirlerimizin buradaki tarihin izlerini görebilecekleri bir karşılama merkeziyle müzeyi de inşallah hayata geçirmek için projelerimiz devam ediyor." diye konuştu.

'SIGN OF THE CITY AWARDS ÖDÜLÜ ALAN RESTORASYON'

Gevale'de başlatılan çalışmanın Türkiye'nin en prestijli organizasyonu Sign of the City Awards 2023'te ödül aldığını belirten Başkan Pekyatırmacı, "Buradaki yaptığımız çalışmalarla tabii önemli bir tarihi gün ışığına çıkarmış oluyoruz. Ama yine Sign of the City Awards 2023'te de burada yaptığımız çalışmalarla Tarihe Vefa Programı kapsamında bir ödül de kazanmış olduk. İnşallah önümüzdeki süreçte buradaki son etap yapacağımız çalışmalar tamamlandıktan sonra gezi güzergahıyla birlikte güzel bir alan ortaya çıkarmış olacağız" dedi.

HEDEF 2027

Gevale'yi 2027 yılında yerli ve yabancı turistlerin gezebileceğini söyleyen Pekyatırmacı şöyle dedi:

"Buraya ulaşım konusu da bizim için önemli. Çünkü 1700 rakımlı tepeye insanların rahat ulaşması ve orada hem mekanı tanıyabilmeleri hem de bu mekana rahat ulaşabilmeleri anlamında ulaşım işini de çözmemiz gerekiyor. Bu anlamda da bir çalışmayı yürütüyoruz. Şu anda fizibilite çalışmalarını yapıyoruz. Fizibilite çalışmalarının sonunda proje çalışmalarını da tamamladıktan sonra inşallah şehrimizden en hızlı en güvenli ulaşımı sağlayabileceğimiz şekilde bir teleferik hattını da Gevale'ye çıkarmayı planlıyoruz. Bu yıl ihalesini yapıyoruz. Planlamamız 2026 yılı içerisinde bu çalışmaları tamamlamak şeklinde ve 2027 yılından itibaren de artık orada bir ziyaretçi alanını oluşturmak istiyoruz. Hedef, 2027 yılı içerisinde Gevale'nin artık gezilebilir bir mekana dönüşmüş olması."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı