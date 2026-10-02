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GESTAŞ, hava nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada'ya bazı seferleri iptal etti.

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GESTAŞ, hava nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada'ya bazı seferleri iptal etti.
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GESTAŞ, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılacak bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında belirli saatlerdeki seferler yapılamayacak.

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarın bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Kabatepe- Gökçeada hattında Kabatepe'den saat 07.00, 09.00, 11.00, 15.00, 19.00 ve 21.00 seferleri, Gökçeada'dan saat 07.00, 09.00, 13.00, 17.00, 19.00 ve 21.00 seferleri yapılamayacak. Geyikli- Bozcaada hattında ise Geyikli'den saat 08.00, 10.00, 12.00 seferleri, Bozcaada'dan ise saat 07.00, 09.00 ve 11.00 seferleri iptal edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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