Gerze Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı'ya Veda Yemeği Düzenlendi

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Şanlıurfa Vali Yardımcılığına atanan Gerze Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı için veda yemeği düzenlendi.

Gerze Orman İşletme Müdürlüğü Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen programda konuşan Kaymakam Arabacı, Gerze'de görev yapmaktan büyük onur duyduğunu söyledi.

Görev süresince Gerze için elinden gelen tüm gayreti sarf ettiğini vurgulayan Arabacı, şöyle konuştu:

"Görev sürem boyunca adalet, sevgi, saygı ve hoşgörü çerçevesinde, vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla çalıştık. İlçemizin sorunlarını çözmek, ihtiyaçlarını karşılamak adına tüm kurumlarla iş birliği içinde gayret gösterdik. Gerze'de güzel anılar ve dostluklar biriktirdim. Tüm Gerzelilere teşekkür ediyorum."

Gerze Belediye Başkanı Osman Belovacıklı ise Kaymakam Arabacı'nın ilçeye önemli katkılarda bulunduğunu ifade ederek, "Sayın Kaymakamımız, devlet tecrübesi ve uzlaştırıcı yaklaşımıyla Gerze'ye değer katmıştır. Yeni görev yerinde de aynı başarıyı göstereceğine inanıyoruz. Kendisine teşekkür ediyor, başarılar diliyoruz." diye konuştu.

Program, plaket ve çeşitli hediyelerin takdimi ile sona erdi.