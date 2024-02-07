Gerze Kaymakamı Depremzedeleri Ziyaret Etti

Gerze Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı, geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilçede misafir edilen depremzedeleri ziyaret etti.

İlçede kaldıkları evlerinde ziyaret ettiği depremzedelerle sohbet eden Arabacı, ailelere çeşitli hediyeler verdi.

Depremzedelerin sorun ve taleplerini dinleyen Arabacı, bir kez daha geçmiş olsun dileklerini iletti.