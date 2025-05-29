Gerze Halk Eğitimi Merkezi Yıl Sonu Sergisini Açtı

Gerze Halk Eğitimi Merkezi Yıl Sonu Sergisini Açtı
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Sinop'un Gerze ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan yıl sonu sergisinde, kursiyerler tarafından hazırlanan el emeği ürünler sergilendi. Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı, kursiyerlerin emeklerini takdir etti.

Sinop'un Gerze ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından yıl sonu sergisi açıldı.

Halk Eğitimi Merkezi binasında açılan sergide, yıl içinde açılan çeşitli kurslarda kursiyerlerce hazırlanan el emeği ürünler sergilendi.

Sergi açılışına katılan Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı, burada yaptığı konuşmada, kursiyerler tarafından ortaya konulan ürünlerin her birinin çok değerli olduğunu söyledi.

Emek ve gayretlerinden ötürü kursiyerlere teşekkür eden Arabacı, daha sonra sergiyi gezerek bilgi aldı.

Kaynak: AA / Erol Balta - Güncel
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