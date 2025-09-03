Gerze'de trafik kazasında hayatını kaybeden doktor Sena Sakin'in ismi hastaneye verildi

Sinop'un Gerze ilçesinde geçen yıl göreve giderken trafik kazasında hayatını kaybeden Dr. Sena Sakin'in ismi Gerze Devlet Hastanesi'ne verildi.

Gerze Şehit Dr. Sena Sakin Devlet Hastanesi'nde düzenlenen törende, kazada hayatını kaybeden Dr. Sena Sakin ve Dr. Mehmet Turan Yazlak anıldı.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, programda yaptığı konuşmada, kazanın ilçede ve sağlık camiasında derin bir acı yaşattığını söyledi.

11 Haziran 2024'te meydana gelen kazada iki doktor ile sağlık çalışanını kaybettiklerini hatırlatan Özarslan, "Milletimizin sevinçlerde olduğu gibi acılarda da birlik olduğunu bir kez daha gördük." dedi.

Doktor Sena Sakin'in isminin görev yaptığı hastaneye verilmesinin, milletin gönlünden gelen bir arzu olduğunu ifade eden Vali Özarslan, "Bu karar, toplumumuzun şehitlerine verdiği değerin bir yansımasıdır. Sağlık Bakanımız Kemal Memişoğlu'na teşekkür ediyorum. Biz şehitlerimizin ölmediğine, cennete doğduğuna inanıyoruz. Rabb'im geride kalan anne ve babalara, yakınlarına ve sevenlerine sabır versin. Bu kazaları unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

Program, İl Müftüsü Paşa Pektaş'ın duasıyla sona erdi.

Törene, Gerze Kaymakamı Yıldız Büyüker, İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hakan Başaklıgil, Gerze İlçe Emniyet Müdürü Burak Hayrettin Doğansoy, Gerze İlçe Jandarma Komutanı J. Ütğm. Ahmet Göl, Gerze Belediye Başkan Vekili Sündüs Yuvacı, Sinop İl Müftüsü Paşa Pektaş, Hastane Başhekimi Dr. Abdulkerim Köroğlu ile doktorların aileleri katıldı.