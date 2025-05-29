Gerze'de Filistin'e Destek Etkinliği Düzenlendi

Gerze'de Filistin'e Destek Etkinliği Düzenlendi
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Sinop'un Gerze ilçesinde, İlim Yayma Cemiyeti ve İlçe Müftülüğü öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, katılımcılar Gazze'deki saldırıları protesto etti ve Filistin halkı için dua edildi.

Sinop'un Gerze ilçesinde, İlim Yayma Cemiyeti Gerze Şubesi ve İlçe Müftülüğü öncülüğünde Filistin'e destek, İsrail'i protesto etkinliği yapıldı.

İlim Yayma Cemiyeti Şubesi önünden araç konvoyuyla hareket eden katılımcılar, festival alanında toplandı. Katılımcılar, burada ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Gazze'de yaşanan saldırıları protesto etti.

İlim Yayma Cemiyeti Gerze Şube Başkanı Zeki Sağır, Mescid-i Aksa'nın yeryüzünde Kabe'den sonra inşa edilen ikinci mescit olduğunu belirterek, Kudüs'ün üç semavi din için de kutsal kabul edildiğini söyledi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de hastane, ibadethane ve sivilleri hedef alan saldırılarının insanlığı derinden yaraladığını vurgulayan Sağır, "Buraya dünyanın neresinde olursa olsun, zulme karşı durmak ve imanının izzetini korumak için mücadele eden kardeşlerimize destek vermek üzere toplandık." dedi.

Konuşmanın ardından İlçe Müftüsü Mustafa Aktaş tarafından Filistin halkı için dua edildi.

Kaynak: AA / Erol Balta - Güncel
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