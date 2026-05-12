Gerze'de 19 Mayıs etkinlikleri koordinasyon toplantısı düzenlendi

Sinop'un Gerze ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler için hazırlık toplantısı yapıldı. Kaymakam Yıldız Büyüker'in başkanlık ettiği toplantıda, programlar, güvenlik tedbirleri ve koordinasyon konuları ele alındı.

Sinop'un Gerze ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklere ilişkin hazırlık toplantısı düzenlendi.

Gerze Kaymakamlığı toplantı salonunda, Kaymakam Yıldız Büyüker başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kutlama programları, sportif etkinlikler, gençlik faaliyetleri, güvenlik tedbirleri ve kurumlar arası koordinasyon konuları görüşüldü.

Toplantıda, 19 Mayıs kapsamında ilçede yapılacak etkinliklere ilişkin hazırlıklar değerlendirilirken, kurumlar arasında koordinasyonun sağlanmasına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaymakam Büyüker, 19 Mayıs'ın bağımsızlık mücadelesinin simgesi ve gençliğe emanet edilen önemli bir değer olduğunu belirterek, bayramın ilçede coşku, birlik ve beraberlik içerisinde kutlanması adına tüm kurumların gerekli hassasiyeti göstermesini istedi.

Toplantıya, Belediye Başkan Vekili Muhammet Öztürk, İlçe Emniyet Müdürü Burak Hayrettin Doğansoy, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ahmet Göl, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Karaman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz Ceylan ve kurum amirleri katıldı.

Kaynak: AA / Erol Balta
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıDavut Kızıltepe:

Umarım bu etkinliklerde hayvanları zorlayan spor aktiviteleri yok. Atlar koşturulursa çok üzülürüm. Gençler başka şekillerde eğlenebilir. Hayvanlar bizim dostumuz. Onlara saygı gösterelim.

Haber YorumlarıTayfur Güneş:

Ne güzel işte böyle koordineli çalışmalar Gerze'nin de çok ihtiyacı var bunun gibi güzel günler

Haber YorumlarıAlaaddin Kaya:

Kadın kaymakamın liderliğinde organize edilen bir etkinlik görmek çok güzel çünkü tarihimizde kadınlar her zaman arka planda tutulmuş

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

