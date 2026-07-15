Haberler

Gerze'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı

Gerze'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'un Gerze ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen programda şehitler için Mevlid okundu, dua edildi; ardından şehit yakınları ve gaziler onuruna yemek verilip ziyaretler gerçekleştirildi.

Sinop'un Gerze ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program gerçekleştirildi.

Gerze Kaymakamlığı koordinesinde düzenlenen program kapsamında FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olanlar için Mevlid-i Şerif okundu, dua edildi.

Program kapsamında ayrıca şehit yakınları ile gaziler onuruna yemek programı düzenlendi.

Daha sonra şehit aileleri ile gaziler ziyaret edildi.

Programlara Gerze Kaymakamı Yıldız Büyüker, İlçe Emniyet Müdürü Burak Hayrettin Doğansoy, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ahmet Göl, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz Ceylan, İlçe Müftüsü Mustafa Aktaş, Gerze Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Fevzi Korkmaz ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Velaattin Saatci
Gözaltındaki avukat Ece Güner'in ifadesi ortaya çıktı! 'Haluk'a borç verdim' dediği rakam öyle böyle değil

Haluk'u satan satana! Bir darbe de gözaltındaki Ece'den geldi

ABD'deki Reza Zarrab davasında nihai karar açıklandı

9 yıl sonra! ABD'deki Reza Zarrab davasında nihai karar açıklandı
AK Parti Kayseri İl Başkanı, uyuşturucudan tutuklanan avukatın CHP'li meclis üyesi olduğunu açıkladı

Uyuşturucudan tutuklanan avukat, CHP'li belediye meclis üyesi çıktı
Ülkenin en ünlü meydanında 'tabutta yatan Trump' afişi! Üzerinde sloganlar yer aldı

Ülkenin en ünlü meydanına asıldı! Dünya gündemine oturacak afiş
Fatma Soydaş, 'Zebani Efe' ile aşk yaşamaya başladı

Sevgilisini görmeniz lazım! Lakabı da tipi de bomba

Yalova'da pet şişe içerisinde bulundu! Değeri tam 5 milyon dolar

Yalova'da pet şişe içerisinde bulundu! Değeri tam 5 milyon dolar
Bomba iddia: Hüseyin Başaran, Haluk Levent'i dolandırmak isterken dolandırıldı

Haluk Levent'i dolandırmak isterken dolandırıldı
Yaprak Dökümü’nün Şevket'iydi! Son halini görenler tanıyamıyor

Zaman çok acımasız! Şevket'in son halini görenler tanıyamıyor