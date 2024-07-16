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Sinop Gerze'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinliği Düzenlendi

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Sinop'un Gerze ilçesinde Kaymakamlık tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte, anma programı, Kur'an-ı Kerim okunması, dua edilmesi, sinevizyon gösterisi ve semazen gösterileri gibi etkinlikler gerçekleştirildi. Programa, Kaymakam Deniz Arabacı, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Sinop'un Gerze ilçesinde Kaymakamlık tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Sedat Işıdı Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki anma programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olanlar ve tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Program, 15 Temmuz darbe gecesi görüntülerinin yer aldığı sinevizyon gösterisi izlenmesi ve İlçe Müftülüğü ekibinin ilahi dinletisi ile devam etti.

Kaymakam Deniz Arabacı'nın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından, semazen gösterileri sunuldu, İlçe Müftüsü Mustafa Aktaş "Din istismarı" konulu sunum yaptı.

İlçedeki camilerde selalar okunması ile program sona erdi.

Programa, Kaymakam Deniz Arabacı, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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