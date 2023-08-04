Germencik'te yol sorunu çözüldü

Germencik Belediyesi, Tekin Mahallesi'ndeki yol sorununu kalıcı olarak çözdü. Belediye Başkanı Fuat Öndeş, halkın talepleri doğrultusunda projeleri hayata geçireceklerini belirtti. Ayrıca, Germencik Belediyesi ekipleri farklı noktalarda yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

Germencik'in Tekin Mahallesi'nde yıllardır süregelen yol sorunu Germencik Belediyesi tarafından kalıcı çözüme kavuşturuldu. Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, "Mahallemizdeki yol sorununu çözdük hayırlı ve uğurlu olsun. Halkımızın talepleri doğrultusunda proje ve yatırımlarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Tekin Mahallesi'nde bulunan Magnesia Antik Kenti'ne yakınlığı sebebiyle korunma alanı içerisinde kalan yol, Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'in girişimleriyle izinlerin alınmasıyla ve Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nın katkılarıyla yenileniyor.

Başkan Öndeş, kalıcı çözümler ışığında çalışmaların devam edeceğini belirterek, şunları söyledi:

"Germencik Belediyesi olarak Tekin Mahallemizde yıllardır süregelen ve kronikleşen yol sorununu yoğun bir çalışma programının ardından çözdük. Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, mahallemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. İlçemizde kalıcı çözümler ışığında bu gibi çalışmalarımızı kesintisiz sürdürecek, halkımızın talepleri doğrultusunda proje ve yatırımlarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz. İlçe merkezimizde 6 farklı noktada yol yapım çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyor, halkımıza en iyi hizmeti vermek için yoğun bir çalışma takvimi uyguluyoruz. En kısa sürede yol çalışmalarımızı tamamlayarak ilçemizin hizmetine sunacağız."

YOL YAPIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Germencik Belediyesi ekipleri, Yedi Eylül Mahallesi'ndeki Postacılar Sokak olarak da bilinen Maraşal Sokak'ta yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Camikebir Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'nde de yol yapım çalışmalarını sürdüren ekipler, toplamda 6 farklı noktada eş zamanlı çalışma yaparak Germencik'in sorunsuz ve güzel bir yol ağına kavuşması için mesailerini sürdürüyor.