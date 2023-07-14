Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında, trafo patlaması sonucu çıkan yangın 2 saat sonra söndürüldü. Yangın, Pelitli Köyü Mezarlık Yolu üzerinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmaları neticesinde yangın söndürüldü. Ekiplerin fabrikada soğutma çalışmaları ise devam ediyor. Yangında, dumandan etkilenen ya da yaralanan olmadı.

Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın 2 saate söndürüldü

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında, trafo patlaması sonucu çıkan yangın 2 saat sonra söndürüldü.

Yangın, Pelitli Köyü Mezarlık Yolu üzerinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafo patlaması sebebiyle fabrikada yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken alevleri fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese ilçelerden çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekipleri alevleri söndürebilmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri teleskobik merdiven vasıtasıyla yangına müdahalede bulundu.

İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmaları neticesinde yangın söndürüldü. Ekiplerin fabrikada soğutma çalışmaları ise devam ediyor. Yangında, dumandan etkilenen ya da yaralanan olmadı.