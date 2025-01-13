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Gerger Kanyonları Ziyaretçilerini Büyülüyor

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Adıyaman'ın Gerger ilçesindeki muhteşem kanyonlar, tekne turları ile keşfedilmeyi bekliyor. 110 kişilik bir grup, ilk ziyaretlerinde kanyonların güzelliğine hayran kaldı.

Gerger Kanyonları ziyaretçilerini ağırlıyor

Kanyon hayran bıraktı

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Gerger ilçe sınırları içerisinde yer alan Fırat Nehri'nin Atatürk Baraj Göleti ile birleşme noktasındaki Gerger Kanyonları ziyaretçileri kendine hayran bıraktı.

Bünyesinde birçok kanyon ve güzellikleri barındıran Gerger Kanyonları tekne turlarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Adıyaman Fotoğraf Topluluğu Gezi ve Etkinlik Grubu'na üye 110 kişi, Gerger Üçkaya Taraksu Köyü'nden gezi teknesi ile kanyonlara açıldı. Grup üyeleri ilk kez gezdikleri kanyonlara hayran kaldı.

Kanyonları gezenler, herkesin mutlaka gelip gezmesi gerektiğini ve buraya adeta bayıldıklarını dile getirdi.

Gerger Kanyonları Ziyaretçilerini Büyülüyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TÜRKOĞLU - Güncel
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