Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 zanlı tutuklandı

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, jandarma ekipleri tarafından 232 uyuşturucu hap ele geçirildi ve 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilçe kırsalında uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler 232 uyuşturucu hap ele geçirdi, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklanırken diğerleri adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

